NCOC способствует локализации производства и экономическому прогрессу в Казахстане (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - NCOC (North Caspian Operating Company) активно сотрудничает с правительством Казахстана и отраслевыми ассоциациями, чтобы обеспечить соответствие своей стратегии локализации долгосрочным экономическим целям страны.

Об этом в ответ на запрос Trend сказали в NCOC.

Согласно информации, в рамках нового Совета стратегического партнерства в нефтегазовой отрасли NCOC работает над максимизацией локального содержания и поддержкой развития экономики Казахстана через несколько стратегических инициатив.

Было подчеркнуто, что стратегия локализации NCOC основывается на Соглашении о разделе продукции для Северо-Каспийского проекта, а также на требованиях правительства Казахстана.

"Данная стратегия помогает укрепить местную промышленность и увеличить участие казахстанских компаний в крупных проектах. Мы активно сотрудничаем с министерством энергетики Казахстана и другими регулирующими органами, чтобы обеспечить соблюдение национальных приоритетов", - сказали в компании.

В частности, NCOC организует семинары и тренинги для местных поставщиков, представителей госорганов и международных партнеров, включая такие организации, как KazService и PetrSovet. Ярким примером является участие NCOC в создании Международного центра машиностроения (IMBC), который направлен на поддержку казахстанских производителей и продвижение локализации в стране.

"Мы тесно сотрудничаем с правительством Казахстана и другими заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить максимальное вовлечение местных поставщиков в крупные проекты, а также способствовать развитию казахстанского бизнеса", - добавили в компании.

Источник также подчеркнул, что эти усилия способствуют не только выполнению требований по локализации, но и вносят значительный вклад в экономическое развитие Казахстана.

NCOC, базирующаяся в Атырау, является операционной компанией по Соглашению о разделе продукции для Северного Каспия. На сегодня консорциум включает семь крупнейших и наиболее опытных мировых энергетических компаний: "KazMunayGas" (16,88 процента), "Eni" (16,81 процента), "Shell" (16,81 процента), "ExxonMobil" (16,81 процента), "TotalEnergies" (16,81 процента), KNNK (8,33 процента) и "INPEX Ltd" (7,56 процента). С 2004 по 2024 годы NCOC обеспечила более 5 390 сотрудников казахстанских компаний специализированным профессиональным обучением по наиболее востребованным профессиям, таким как работа в ограниченных пространствах, безопасность сварочных работ, электронные системы, сборка и другие.