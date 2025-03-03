В Азербайджане предложены изменения в документы об исполнительном производстве

БАКУ /Trend/ - Платежи в сфере исполнения будут осуществляться только в безналичном порядке.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "Об исполнительной власти", который обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса Азербайджана об экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Кроме того, согласно предложенной поправке в закон "Об исполнительном производстве", денежные средства, выявленные у должника в результате принудительных исполнительных мероприятий, будут изъяты и обеспечено перечисление этих средств на депозитный счет службы исполнения в течение 1 рабочего дня. Средства, перечисленные должником на соответствующий депозитный счет исполнительной службы или удержанные исполнительным органом, которые должны быть переданы заявителю, будут перечислены на банковский счет, предоставленный заявителем, в течение 3 рабочих дней.

Расходы, связанные с осуществлением исполнительных действий, перечисляются должником на депозитный счет службы исполнения в течение 3 рабочих дней на основании платежных документов, подтверждающих осуществление таких расходов в безналичном порядке, и направляются на счета лиц, понесших соответствующие расходы.

Прием и оплата должностным лицом исполнительной власти денежных средств, подлежащих уплате по исполнительным документам, исполнительным платежам, а также оплата расходов, связанных с осуществлением исполнительных действий, будут осуществляться исключительно в безналичном порядке через депозитные счета исполнительной службы.

При совершении операций, связанных с депозитным счетом службы исполнения и перечислениями с этого счета, необходимо указывать регистрационный номер соответствующего исполнительного дела. Без указания такого номера осуществление платежей не допускается.

Заявитель предоставляет судебному исполнителю информацию о банковском счете, на который будут перечислены подлежащие уплате денежные средства с депозитного счета службы принудительного исполнения. Если заявитель не предоставил сведения об этом исполнителю, то после поступления на депозитный счет исполнительной службы перечисляемых средств исполнитель в течение 3 рабочих дней уведомит заявителя об этом и выдаст банку распоряжение об отчислении этих средств в его пользу на основании заявления исполнителя. Расходы, связанные с обналичиванием средств, будет оплачивать заявитель.

Банковские документы, подтверждающие перечисления на депозитный счет службы принудительного исполнения и с этого счета, судебный исполнитель приобщает к исполнительному производству.

Также, согласно предлагаемой поправке в Кодекс об административных проступках, за принятие судебным исполнителем наличных денежных средств, исполнительских сборов и расходов, связанных с совершением исполнительных действий, а также за выплату судебным исполнителем наличных денежных средств заявителю или должнику должностные лица будут оштрафованы на сумму от 500 до 1000 манатов.

Отметим, что законопроекты подготовлены с целью осуществления платежей в сфере исполнения решений судебных и иных органов исключительно в безналичном порядке.

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