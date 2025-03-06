Инновации и диверсификация - путь к долгосрочному экономическому росту Азербайджана - ВБ (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Замедление экономического роста в Европе сказывается на Центральной Азии, ограничивая способность региона приблизиться к уровню доходов стран ЕС и других развитых стран.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend заявил главный экономист Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Ивайло Изворски.

"Главной проблемой для Европы и Центральной Азии является замедление экономического роста. Это влияет на темпы роста в наших странах, и как результат конвергенция - способность достичь уровня доходов, близкого к уровню Европейского союза и развитых стран - резко ухудшилась", - отметил Изворски.

По его словам, несмотря на эти вызовы, Азербайджан демонстрирует заметный экономический рост, в значительной степени благодаря энергетическому сектору. "Азербайджан добился успехов в интеграции в мировые рынки благодаря углеводородным ресурсам", - сказал он.

Тем не менее, чтобы достичь статуса страны с высоким уровнем дохода в долгосрочной перспективе, Азербайджану нужно будет снизить зависимость от природных ресурсов.

Для этого экономика страны должна диверсифицироваться и частный сектор должен играть более значимую роль. "Частный сектор должен быть более динамичным и открытым для мира. Также необходимо улучшить систему образования и повысить эффективность работы всех секторов экономики", - сказал экономист.

Изворски отметил два ключевых этапа на пути от стран со средним уровнем дохода к высоким доходам. Первый этап включает в себя переход от модели, ориентированной на инвестиции, к модели, направленной на привлечение иностранных технологий и опыта. "Азербайджан находится на этом этапе, но должен распространить этот процесс на ненефтяной сектор", - добавил он.

Следующий этап - развитие внутренних инноваций. "Чтобы инновации укоренились, страна должна сначала усвоить внешние знания и укрепить потенциал своих предприятий в области инноваций", - отметил Изворски.

Одним из возможных направлений для диверсификации экономики является сектор возобновляемых источников энергии. "Возобновляемые источники энергии помогут не только снизить энергоемкость, но и улучшат экологическую ситуацию, а также поспособствуют внедрению новых технологий", - отметил главный экономист.

Кроме того, проекты в области возобновляемых источников энергии способствуют экономической активности за счет значительных капиталовложений и рабочих мест на этапе строительства. После завершения они обеспечивают более доступную и надежную энергию, что способствует стабильности и снижению энергетических перебоев. "Переход на возобновляемые источники энергии поможет Азербайджану снизить зависимость от углеводородов", - сказал в завершение Ивайло Изворски.