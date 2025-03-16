В Грузии назвали основные товары в торговле с Туркменистаном

АШХАБАД/ Trend/ - Национальная статистическая служба Грузии (Geostat) определила основные товары, которыми торговали Грузия и Туркменистан в 2024 году, сообщает Trend.

Основными товарами, импортируемыми Грузией из Туркменистана, стали нефть и нефтепродукты на сумму 45,4 миллиона долларов США, нефтяной кокс и битум (4,8 миллиона долларов США), строительные смеси на основе гипса (1,7 миллиона долларов США), азотные удобрения (1,05 миллиона долларов США) и грузовые автомобили (831 000 долларов США).

В свою очередь, Грузия экспортировала в Туркменистан мясо птицы и субпродукты на сумму 11,4 миллиона долларов США, ортопедические изделия и искусственные части тела (2,6 миллиона долларов США), упакованные фармацевтические препараты (1,8 миллиона долларов США), легковые автомобили (1,1 миллиона долларов США), а также этиловый спирт и алкогольные напитки (927 200 долларов США).

В целом объем грузинского экспорта в Туркменистан составил 22,9 миллиона долларов США, тогда как импорт из Туркменистана достиг 58,09 миллиона долларов США.