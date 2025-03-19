Посол Великобритании подтвердил готовность страны к укреплению торгового сотрудничества с Туркменистаном (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Великобритания и Туркменистан намерены расширять двусторонние экономические связи.

Об этом Trend сказал посол Великобритании в Туркменистане Стивен Конлон.

"Великобритания и Туркменистан стремятся укрепить свои экономические отношения. Недавний визит министра финансов и экономики Туркменистана в Великобританию для участия в заседании Торгово-промышленного совета Туркменистан-Великобритания ознаменовал это намерение. Министр также провел переговоры с рядом британских компаний, включая Лондонскую фондовую биржу и JCB", - сказал Конлон.

По его словам, британские компании уже активно работают в различных секторах Туркменистана, включая туризм, энергетику и инфраструктуру.

Дипломат также отметил, что за третий квартал 2024 года объем торговли между Великобританией и Туркменистаном составил 79 миллионов фунтов стерлингов, что укрепляет позицию Туркменистана как ценного торгового партнера.

"Обе страны сосредоточены на развитии деловых связей через сотрудничество британских университетов, компаний и финансовых организаций, а также на совместной работе в области чистой энергетики для достижения углеродной нейтральности", - добавил Конлон.

Кроме того, посол отметил, что Великобритания и Туркменистан взаимодействуют с ключевыми партнерами для расширения сотрудничества в сфере машиностроения и поддержки британских компаний, заинтересованных в увеличении экспорта в Туркменистан.