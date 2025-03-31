Казахстан и Словения обсудили участие порта Лука-Копер в проекте Среднего коридора

АСТАНА /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что словенский порт Лука-Копер может быть интегрирован в Транскаспийский международный транспортный коридор, также известный как Средний коридор.

Как сообщает Trend, об этом стало известно в ходе совместного брифинга с Президентом Словении Наташей Пирц-Мусар.

Токаев отметил, что обе стороны обсудили возможность включения Луки Копер в проект Среднего коридора и достигли взаимопонимания по этому вопросу. Он добавил, что соответствующим органам обеих стран поручено предпринять конкретные шаги для увеличения объемов взаимной торговли.

Кроме того, президент подчеркнул соглашение о расширении торгово-экономических и инвестиционных связей между Казахстаном и Словенией.

"Сегодня Казахстан и Словения реализуют важные проекты в области фармацевтики, возобновляемых источников энергии, машиностроения и телекоммуникаций. В Казахстане успешно работают около 20 словацких компаний. Мы также договорились о реализации новых проектов в таких сферах, как горнодобывающая промышленность, зеленая энергетика, атомная промышленность, цифровизация, инновации, здравоохранение и туризм", - сказал Токаев.

Отметим, что Средний коридор - это транспортно-торговый маршрут, проходящий через несколько стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он является альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и проходит через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию и достигает Европы. Средний коридор представляет собой сухопутный маршрут в обход более длинных морских путей, соединяющий восточные части Азии, включая Китай, с Европой.