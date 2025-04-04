ЕС и Узбекистан организуют инвестфорум по вопросам развития Среднего коридора

БАКУ /Trend/ - В 2025 году в Узбекистане состоится совместный инвестиционный форум с Евросоюзом.

Как сообщает Trend, об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на саммите "ЕС - Центральная Азия" в Самарканде.

"Рада сообщить, что в 2025 году в Узбекистане пройдет новый инвестиционный форум. Он привлечет частное финансирование для развития Среднего коридора и позволит нам оценить достигнутый прогресс", - сказала она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Центральная Азия играет ключевую роль в глобальной торговле и является "сердцем Евразии".

"В прошлом году мы выделили 10 миллиардов евро на развитие Транскаспийского транспортного коридора. Это сократит вдвое время сухопутных перевозок между Европой и Центральной Азией - до 15 дней. Кроме того, коридор откроет новые возможности для предпринимательства, улучшит торговые связи как между Европой и Центральной Азией, так и внутри региона", - добавила глава Еврокомиссии.