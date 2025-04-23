ОТГ приветствует инициативу Азербайджана по запуску виртуальной космической академии - генсек

БАКУ /Trend/ - Организации тюркских государств (ОТГ) приветствует инициативу Азербайджана по запуску виртуальной космической академии.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев в ходе 4-ой встречи космических агентств организации.

"Мы твердо убеждены, что наращивание потенциала и образование являются важнейшими опорами космического сотрудничества. В этой связи мы приветствуем инициативу Азербайджана по запуску виртуальной космической академии и обучающих программ GIC, направленных на формирование прочной базы знаний среди нашего населения. Эти программы помогут вовлечь молодежь и профессионалов в содержательное обучение и развитие навыков, способствуя достижению нашей более широкой цели - повышению общественного интереса и компетентности в области космических наук", - сказал он.

Омуралиев отметил, что освоение космоса - это не только вопрос технологий. Это вопрос сотрудничества, инноваций и построения общего будущего. От мониторинга окружающей среды до управления чрезвычайными ситуациями, от использования природных ресурсов до образования и наращивания потенциала - космические технологии являются ключом к решению многих актуальных глобальных проблем.

"Прогресс, достигнутый нашими государствами-членами и наблюдателями, подчёркивает важность нашего совместного сотрудничества и общей приверженности совместной работе в этом направлении", - сказал он.