Казахстан и Азербайджан демонстрируют пример стратегического доверия и экономического роста - аналитик

БАКУ /Trend/ - Казахстан и Азербайджан продолжают укреплять многоплановое стратегическое партнерство, основанное на историческом доверии, добрососедстве и взаимной поддержке.

Об этом заявил директор Казахстанского института стратегических исследований Еркин Тукумов, выступая на IV заседании Азербайджано-Казахстанского экспертного совета, сообщает Trend.

"Уже четвёртый год мы ведем экспертный диалог. Он начинался с небольших шагов, а сегодня стал прочным мостом между нашими братскими народами", - отметил он.

Экономическое сотрудничество, по словам главы института, демонстрирует уверенный рост: за последние пять лет товарооборот между странами вырос почти в пять раз и достиг 500 миллионов долларов. "Это стало возможным благодаря активной работе госорганов и дипломатических миссий. Но потенциал далеко не исчерпан", - подчеркнул он.

Отдельное внимание Е.Тукумов уделил экономическим реформам в Казахстане. Страна делает ставку на диверсификацию и развитие несырьевого экспорта, отходя от прежней модели, ориентированной исключительно на привлечение иностранных инвестиций. "Мы стимулируем производство с высокой добавленной стоимостью: чем глубже переработка - тем ниже налоги. Это прямой путь к индустриализации", - пояснил он.

По его словам, Казахстан планирует расширить экспорт несырьевых товаров в Азербайджан. Речь идет о 130 товарных позициях на сумму более 340 миллионов долларов. "Это уже конкретные шаги в направлении качественного экономического партнёрства", - отметил Тукумов.

Сотрудничество охватывает и сферу транспорта и логистики. За последний год объём перевозок по Транскаспийскому маршруту вырос на 62 процента, составив 4,5 миллиона тонн. "Сегодня мы поставляем 1,4 миллиона тонн нефти по трубопроводу Баку–Тбилиси–Джейхан и рассчитываем в ближайшие годы довести этот объем до 2,5 миллиона тонн", - сообщил он.

Была также подчеркнута значимость модернизации инфраструктуры. Казахстан уже инвестировал более 25 миллиардов долларов в логистику и железнодорожную сеть. До конца года планируется завершить строительство второй линии железной дороги "Достык – Мойынты", что позволит значительно повысить пропускную способность Трансазиатского коридора.

"Мы верим в общее будущее и уже сегодня вкладываемся в него. Казахстан и Азербайджан - не просто соседи, а стратегические союзники, объединенные единым видением развития всего региона", - подытожил Еркин Тукумов.