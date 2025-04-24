Спутниковый мониторинг водопользования в Узбекистане способствовует повышению урожайности

БАКУ /Trend/ - Мониторинг водопользования с использованием данных дистанционного зондирования в Узбекистане способствовует повышению урожайности.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал заместитель директора агенства UzSpace Мухиддин Ибрагимов в ходе Конференции по космическим технологиям (Space Technology Conference, STC 2025) в Баку.

"В Центральной Азии одна из ключевых проблем, связанных с изменением климата, - это ухудшение водного баланса. Рациональное водопользование становится все более острой задачей. Столкнувшись с этим вызовом, мы задумались: как можно заново выстроить систему управления водными ресурсами? Ответ начинают давать технологии дистанционного зондирования", - отметил он.

По его словам, речь идет о мониторинге водопользования на основе спутниковых данных. В частности, применяется технология, основанная на показателе эвапотранспирации - совокупного испарения воды с поверхности почвы и транспирации через растения.

Как сказал Ибрагимов, спутники дистанционного зондирования, используя данные из разных спектральных диапазонов, позволяют собирать информацию о водных потоках. При этом учитываются все источники поступления воды: осадки, подземные воды, орошение и другие.

Он отметил, что также в расчеты включаются типы выращиваемых культур, их урожайность и другие параметры.

"В итоге мы получили цифровую карту, где можно увидеть каждое поле, культуру, источник воды. Мы можем анализировать, сколько воды было доставлено и сколько использовано. Эти данные позволяют понять, как эффективно используется вода. Некоторые поля дают высокий урожай при меньшем потреблении воды — их можно считать образцовыми. Есть и "аутсайдеры" - с высоким потреблением и низким урожаем. Это позволяет государству помочь фермерам — либо увеличить урожайность без увеличения воды, либо снизить расход воды", - сказал Ибрагимов.

Он отметил, что в Узбекистане эта технология уже применяется в трех регионах. Общая охваченная площадь — более 5 миллионов гектаров, из них свыше 1,6 миллиона гектаров - сельхозугодья, охваченные мониторингом по десяти основным культурам.

"Например, в Ферганской долине была полностью оцифрована водная инфраструктура: реки, каналы, ирригационные и дренажные системы. Далее были выделены сельхозугодья и проведён аудит состояния полей - включая датчики, насосные станции, колодцы. Всё это стало частью единой цифровой модели", - сказал он.

Ибрагимов подчеркнул, что в Узбекистане около 90% воды расходуется на сельское хозяйство, и при этом 30–40% теряется впустую. Мониторинг показывает, что при оптимизации системы без увеличения водозабора, можно повысить урожайность пшеницы на 30–40%, что существенно повысит продовольственную безопасность.