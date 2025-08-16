Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Weekly review of Azerbaijan's precious metals market

Aytaj Shiraliyeva
BAKU, Azerbaijan, August 16.​ The price of an ounce of gold in Azerbaijan grew by 48 manat ($28), or 0.8 percent, as observed at the conclusion of this week, Trend reports.

The weighted average cost of an ounce of gold grew by 28.4 manat ($16.7), or 0.5 percent, compared to last week's figure, totaling 5,708 manat ($3,360).

Gold ounce value change

August 4

5,710 manat ($3,360)

August 11

5,739 manat ($3,380)

August 5

5,730 manat ($3,370)

August 12

5,702 manat ($3,354)

August 6

5,732 manat ($3,330)

August 13

5,698 manat ($3,350)

August 7

5,742 manat ($3,380)

August 14

5,713 manat ($3,360)

August 8

5,771 manat ($3,390)

August 15

5,691 manat ($3,347)

Average weekly rate

5,737 manat ($3,370)

Average weekly rate

5,708 manat ($3,360)

The price of an ounce of silver in Azerbaijan went up by 0.02 manat, or $0.01 (0.03 percent), this week. The weighted average cost of an ounce of silver amounted to 64.8 manat ($38), which is 1.1 percent, or 0.7 manat ($0.4), more than last week's figure.

Silver ounce value change

August 4

63 manat ($37)

August 11

64.67 manat ($38.04)

August 5

63.56 manat ($37.39)

August 12

64.4 manat ($37.9)

August 6

64.2 manat ($37.7)

August 13

64.9 manat ($38.18)

August 7

64.69 manat ($38)

August 14

65.56 manat ($38.56)

August 8

65 manat ($38)

August 15

64.69 manat ($38.06)

Average weekly rate

64.12 manat ($37.7)

Average weekly rate

64.8 manat ($38)

The price of an ounce of platinum in Azerbaijan elevated by 58 manat ($34), or 2.6 percent, this week. The weighted average cost of an ounce of platinum went up by 24.3 manat, or $14.3 (1.1 percent), to 2,276 manat ($1,340) compared to last week's figure.

Platinum ounce value change

August 4

2,227 manat ($1,310)

August 11

2,249 manat ($1,320)

August 5

2,253 manat ($1,330)

August 12

2,268 manat ($1,330)

August 6

2,242 manat ($1,320)

August 13

2,277.68 manat ($1,339.8)

August 7

2,266 manat ($1,333)

August 14

2,277.89 manat ($1,339.9)

August 8

2,269 manat ($1,334)

August 15

2,307 manat ($1,360)

Average weekly rate

2,251 manat ($1,320)

Average weekly rate

2,276 manat ($1,340)

During the week, the price of an ounce of palladium in Azerbaijan rose by 30.3 manat ($17.8), or 1.6 percent. The weighted average price of an ounce of palladium declined by 61 manat ($35.88), or three percent, compared to last week, to 1,938 manat ($1,140).

Palladium ounce value change

August 4

2,043 manat ($1,200)

August 11

1,920 manat ($1,130)

August 5

2,050 manat ($1,210)

August 12

1,955 manat ($1,150)

August 6

1,987 manat ($1,170)

August 13

1,924 manat ($1,131)

August 7

1,956 manat ($1,150)

August 14

1,942 manat ($1,140)

August 8

1,960 manat ($1,150)

August 15

1,950 manat ($1,147)

Average weekly rate

1,999 manat ($1,180)

Average weekly rate

1,938 manat ($1,140)

