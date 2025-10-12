Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Weekly review of Azerbaijan's precious metals market

Economy Materials 12 October 2025 10:25 (UTC +04:00)
Aytaj Shiraliyeva
BAKU, Azerbaijan, October 12.​ The price of an ounce of gold in Azerbaijan climbed by 48.1 manat ($28.2), or 0.7 percent, as this week drew to a close, Trend reports.

The weighted average cost of an ounce of gold increased by 238 manat ($139.9), or three percent, compared to last week's figure, totaling 6,782 manat ($3,989).

September 29

6,467 manat ($3,804)

October 6

6,697 manat ($3,939)

September 30

6,574 manat ($3,867)

October 7

6,760 manat ($3,976)

October 1

6,571 manat ($3,865)

October 8

6,842 manat ($4,024)

October 2

6,571 manat ($3,865)

October 9

6,865 manat ($4,038)

October 3

6,535 manat ($3,844)

October 10

6,745 manat ($3,967)

Average weekly rate

6,544 manat ($3,849)

Average weekly rate

6,782 manat ($3,989)

This week, the price of an ounce of silver in Azerbaijan took a leap, climbing by 1.51 manat, or $0.88, which is a jump of 1.8 percent. The weighted average cost of an ounce of silver amounted to 83 manat ($48.8), up 3 manat ($1.7) or 3.1 percent, more than last week's figure.

September 29

79.6 manat ($46.8)

October 6

82.5 manat ($48.5)

September 30

80 manat ($47)

October 7

82.6 manat ($48.5)

October 1

80 manat ($47)

October 8

82.4 manat ($48.4)

October 2

80.3 manat ($47.2)

October 9

83.4 manat ($49)

October 3

79.7 manat ($46.8)

October 10

84 manat ($49.4)

Average weekly rate

79.9 manat ($46.9)

Average weekly rate

83 manat ($48.8)

The price of an ounce of platinum in Azerbaijan decreased by 28.8 manat ($16.9), or 1 percent, this week. The weighted average cost of an ounce of platinum rose to 2,784 manat ($1,637), up 89 manat ($52.3) or 3.3 percent, compared to last week's figure.

September 29

2,759 manat ($1,622)

October 6

2,758 manat ($1,622)

September 30

2,718 manat ($1,598)

October 7

2,783 manat ($1,637)

October 1

2,677 manat ($1,574)

October 8

2,825 manat ($1,661)

October 2

2,659 manat ($1,564)

October 9

2,823 manat ($1,660)

October 3

2,657 manat ($1,562)

October 10

2,730 manat ($1,605)

Average weekly rate

2,694 manat ($1,584)

Average weekly rate

2,784 manat ($1,637)

During the week, the price of an ounce of palladium in Azerbaijan rose by 183.3 manat ($107.8), or 9.8 percent. The weighted average price of an ounce of palladium stood at 2,328 manat ($1,369), which is 139.6 manat ($82.1) or 6.4 percent higher compared to last week.

September 29

2,202 manat ($1,295)

October 6

2,171 manat ($1,277)

September 30

2,159 manat ($1,269)

October 7

2,273 manat ($1,337)

October 1

2,133 manat ($1,254)

October 8

2,332 manat ($1,371)

October 2

2,161 manat ($1,271)

October 9

2,508 manat ($1,475)

October 3

1,985 manat ($1,167)

October 10

2,355 manat ($1,385)

Average weekly rate

2,188 manat ($1,287)

Average weekly rate

2,328 manat ($1,369)

