Weekly review of Azerbaijan's precious metals market

BAKU, Azerbaijan, October 12. The price of an ounce of gold in Azerbaijan climbed by 48.1 manat ($28.2), or 0.7 percent, as this week drew to a close, Trend reports.
The weighted average cost of an ounce of gold increased by 238 manat ($139.9), or three percent, compared to last week's figure, totaling 6,782 manat ($3,989).
|
September 29
|
6,467 manat ($3,804)
|
October 6
|
6,697 manat ($3,939)
|
September 30
|
6,574 manat ($3,867)
|
October 7
|
6,760 manat ($3,976)
|
October 1
|
6,571 manat ($3,865)
|
October 8
|
6,842 manat ($4,024)
|
October 2
|
6,571 manat ($3,865)
|
October 9
|
6,865 manat ($4,038)
|
October 3
|
6,535 manat ($3,844)
|
October 10
|
6,745 manat ($3,967)
|
Average weekly rate
|
6,544 manat ($3,849)
|
Average weekly rate
|
6,782 manat ($3,989)
This week, the price of an ounce of silver in Azerbaijan took a leap, climbing by 1.51 manat, or $0.88, which is a jump of 1.8 percent. The weighted average cost of an ounce of silver amounted to 83 manat ($48.8), up 3 manat ($1.7) or 3.1 percent, more than last week's figure.
|
September 29
|
79.6 manat ($46.8)
|
October 6
|
82.5 manat ($48.5)
|
September 30
|
80 manat ($47)
|
October 7
|
82.6 manat ($48.5)
|
October 1
|
80 manat ($47)
|
October 8
|
82.4 manat ($48.4)
|
October 2
|
80.3 manat ($47.2)
|
October 9
|
83.4 manat ($49)
|
October 3
|
79.7 manat ($46.8)
|
October 10
|
84 manat ($49.4)
|
Average weekly rate
|
79.9 manat ($46.9)
|
Average weekly rate
|
83 manat ($48.8)
The price of an ounce of platinum in Azerbaijan decreased by 28.8 manat ($16.9), or 1 percent, this week. The weighted average cost of an ounce of platinum rose to 2,784 manat ($1,637), up 89 manat ($52.3) or 3.3 percent, compared to last week's figure.
|
September 29
|
2,759 manat ($1,622)
|
October 6
|
2,758 manat ($1,622)
|
September 30
|
2,718 manat ($1,598)
|
October 7
|
2,783 manat ($1,637)
|
October 1
|
2,677 manat ($1,574)
|
October 8
|
2,825 manat ($1,661)
|
October 2
|
2,659 manat ($1,564)
|
October 9
|
2,823 manat ($1,660)
|
October 3
|
2,657 manat ($1,562)
|
October 10
|
2,730 manat ($1,605)
|
Average weekly rate
|
2,694 manat ($1,584)
|
Average weekly rate
|
2,784 manat ($1,637)
During the week, the price of an ounce of palladium in Azerbaijan rose by 183.3 manat ($107.8), or 9.8 percent. The weighted average price of an ounce of palladium stood at 2,328 manat ($1,369), which is 139.6 manat ($82.1) or 6.4 percent higher compared to last week.
|
September 29
|
2,202 manat ($1,295)
|
October 6
|
2,171 manat ($1,277)
|
September 30
|
2,159 manat ($1,269)
|
October 7
|
2,273 manat ($1,337)
|
October 1
|
2,133 manat ($1,254)
|
October 8
|
2,332 manat ($1,371)
|
October 2
|
2,161 manat ($1,271)
|
October 9
|
2,508 manat ($1,475)
|
October 3
|
1,985 manat ($1,167)
|
October 10
|
2,355 manat ($1,385)
|
Average weekly rate
|
2,188 manat ($1,287)
|
Average weekly rate
|
2,328 manat ($1,369)
Stay up-to-date with more news on Trend News Agency's WhatsApp channel