Weekly review of Azerbaijan's precious metals market

BAKU, Azerbaijan, October 18. The price of an ounce of gold in Azerbaijan climbed by 547.1 manat ($321.6), or 7.9 percent, as this week drew to a close, Trend reports.
The weighted average cost of an ounce of gold increased by 362.6 manat ($213.1), or 5.3 percent, compared to last week's figure, totaling 7,144 manat ($4,199).
|
Gold ounce value change
|
October 6
|
6,697 manat ($3,937)
|
October 13
|
6,894 manat ($4,052)
|
October 7
|
6,760 manat ($3,974)
|
October 14
|
7,084 manat ($4,164)
|
October 8
|
6,842 manat ($4,022)
|
October 15
|
7,104 manat ($4,176)
|
October 9
|
6,865 manat ($4,035)
|
October 16
|
7,197 manat ($4,231)
|
October 10
|
6,745 manat ($3,965)
|
October 17
|
7,442 manat ($4,375)
|
Average weekly rate
|
6,782 manat ($3,987)
|
Average weekly rate
|
7,144 manat ($4,199)
This week, the price of an ounce of silver in Azerbaijan took a leap, climbing by 5.0594 manat, or $2.97, which is a jump of 5.8 percent. The weighted average cost of an ounce of silver amounted to 89.9 manat ($52.8), up 6.88 manat ($4.04), or 8.2 percent, more than last week's figure.
|
Silver ounce value change
|
October 6
|
82.5 manat ($48.5)
|
October 13
|
87.5 manat ($51.4)
|
October 7
|
82.6 manat ($48.5)
|
October 14
|
90.5 manat ($53.2)
|
October 8
|
82.4 manat ($48.4)
|
October 15
|
88.7 manat ($52.1)
|
October 9
|
83.4 manat ($49)
|
October 16
|
90.2 manat ($53)
|
October 10
|
84 manat ($49.3)
|
October 17
|
92.5 manat ($54.3)
|
Average weekly rate
|
83 manat ($48.7)
|
Average weekly rate
|
89.9 manat ($52.8)
The price of an ounce of platinum in Azerbaijan decreased by 138.3 manat ($81.3), or 5 percent, this week. The weighted average cost of an ounce of platinum rose to 2,838 manat ($1,668), up 53.8 manat ($31.6) or 1.9 percent, compared to last week's figure.
|
Platinum ounce value change
|
October 6
|
2,758 manat ($1,621)
|
October 13
|
2,778 manat ($1,633)
|
October 7
|
2,783 manat ($1,636)
|
October 14
|
2,851 manat ($1,676)
|
October 8
|
2,825 manat ($1,660)
|
October 15
|
2,808 manat ($1,650)
|
October 9
|
2,823 manat ($1,659)
|
October 16
|
2,835 manat ($1,666)
|
October 10
|
2,730 manat ($1,604)
|
October 17
|
2,916 manat ($1,714)
|
Average weekly rate
|
2,784 manat ($1,636)
|
Average weekly rate
|
2,838 manat ($1,668)
During the week, the price of an ounce of palladium in Azerbaijan fell by 301.8 manat ($177.4), or 12.2 percent. The weighted average price of an ounce of palladium stood at 2,603 manat ($1,530), which is 275.1 manat ($161.7), or 11.8 percent, higher compared to last week.
|
Palladium ounce value change
|
October 6
|
2,171 manat ($1,276)
|
October 13
|
2,457 manat ($1,444)
|
October 7
|
2,273 manat ($1,336)
|
October 14
|
2,564 manat ($1,507)
|
October 8
|
2,332 manat ($1,370)
|
October 15
|
2,606 manat ($1,532)
|
October 9
|
2,508 manat ($1,474)
|
October 16
|
2,628 manat ($1,545)
|
October 10
|
2,355 manat ($1,384)
|
October 17
|
2,759 manat ($1,622)
|
Average weekly rate
|
2,328 manat ($1,368)
|
Average weekly rate
|
2,603 manat ($1,530)
