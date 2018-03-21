Гянджинский автомобильный завод выходит на рынок Турции (ФОТО)

21 марта 2018 13:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Гянджинский автомобильный завод в рамках проекта производства экспортоориентированной продукции и технологий, выхода на рынки третьих стран и строительства завода в Турции принял участие в выставке Konya Tarım Fuarı 2018.

Этот проект реализуется совместно с Минским тракторным заводом и предполагает производство и продажу на турецком рынке тракторов «Беларус».

Как сказал глава производственного объединения (ПО) "Гянджинский автомобильный завод" Ханлар Фатиев, сегодня предприятие вносит свой вклад в развитие ненефтяного сектора Азербайджана, который является одним из основных направлений развития экономики страны, о чем неоднократно заявлял Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Наряду с обеспечением внутреннего спроса на сельскохозяйственную технику и открытием новых рабочих мест, завод продолжает расширение географии продаж за счет производства экспортоориентированой продукции и открытия нового предприятия в Турции.

Как сообщили Trend на предприятии, участие в выставке наряду с высоким интересом участников (только в первый день стенд компании посетили около 1000 человек), также позволило провести дополнительные маркетинговые исследования. Они показали, что трактора «Беларус» имеют большие перспективы на турецком рынке как с точки зрения качества, так и цены.

В конце прошлого года Гянджинский и Минский заводы подписали стратегическое соглашение о сотрудничестве, которое открыло для азербайджанского предприятия возможности создания производства в Турции.

Соглашение, подписанное в целях эффективного сотрудничества в области сборочного производства и продаж продукции МТЗ, в частности, предполагает расширение географии присутствия бренда и увеличение объема продаж за счет создания совместного предприятия в Турции для дальнейшего продвижения тракторов на этом рынке.

Соглашение подписали гендиректор холдинга Федор Домотенко и исполнительный директор "Гянджинского автозавода" Кямран Назаров.

Гянджинский автомобильный завод начал свою работу в декабре 2004 года. На Гянджинском автозаводе в настоящее время собираются тракторы "Беларус" и автомобили МАЗ, КАМАЗ и "Урал".

Помимо тракторов и автомобилей, на Гянджинском автозаводе налажено производство различного навесного оборудования для тракторов "Беларус". На технику, произведенную на предприятии, выдается гарантия сроком на один год, а также обеспечено ее качественное сервисное обслуживание во всех регионах страны.

(Автор: Максим Цурков)

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