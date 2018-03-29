В регионах Кыргызстана используют всё больше банковских карт

Количество банковских карт в регионах Кыргызстана неимоверно растет. Об этом на пресс-конференции в агентстве «Кабар» сообщил председатель Национального банка Кыргызстана Толкунбек Абдыгулов.

Он отметил, что в рамках госпрограммы все бюджетные организации переведены на карточную систему.

«Карта «Элкарт» была внедрена для осуществления платежей, перевод заработной платы государственных и муниципальных служащих. Это приводит к увеличению безналичного оборота», - сказал он.

Абдыгулов отметил, что в регионах количество банковских карт неимоверно растет.

«Да есть в регионах проблемы. Эти проблемы решаются. Президент поставил задачу в рамках объявления 2018 года Годом развития регионов улучшить там банковскую инфраструктуру. Программа по поставке банковского оборудования без НДС была успешной. В наших планах и в планах коммерческих банков остается продолжение этой работы», - пояснил он.

Глава Нацбанка основной проблемой в регионах, препятствующей развитию безналичного расчета, назвал базары.

«Мы будем работать с местными органами власти. На базаре внедрить безналичный расчет тяжело. Тут на помощь придут новые механизмы оплаты. И это будет зависеть от того, насколько бизнес готов перейти на безнал», - сказал он.

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