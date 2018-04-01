ЧБТР определяет новые возможности для бизнеса в Азербайджане

1 апреля 2018 08:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) пока не планирует приобретение новых акций предприятий и банков в Азербайджане, сообщил Trend источник в банке.

По его словам, основным приоритетом на сегодня для банка является развитие бизнес-деятельности путем кредитования предприятий, а не покупки их акций.

"Сейчас мы стараемся определить новые возможности для бизнеса в Азербайджане и выделить проекты, которые могли бы кредитовать", - отметил источник, добавив, что ЧБТР ожидает выхода аудиторских отчетов компаний за 2017 год, чтобы на их основе определиться с новыми проектами.

В то же время собеседник агентства отметил, что особый интерес для банка представляют инфраструктурные проекты, и в этом отношении ЧБТР намерен продолжить работу с муниципальными властями в странах своего присутствия.

На сегодня банку принадлежат 20 процентов акций азербайджанского AccessBank и 21,39 процента акций SEAF Caucasus Growth Fund, также кредитующего проекты в Азербайджане. Всего же ЧБТР принадлежат доли в около 10 компаниях и банках в разных странах.

ЧБТР кредитует проекты в Азербайджане с 1999 года и за это время выделил займов местным компаниям на 330 миллионов евро. В этом году банк может выделить на проекты в стране еще около 48 миллионов евро.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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