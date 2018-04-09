Развивайте онлайн бизнес с Unibank!

9 апреля 2018 16:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Unibank предлагает удобную и безопасную систему оплаты для владельцев онлайн-бизнеса, сообщает банк в понедельник.

"Если вы занимаетесь онлайн торговлей или хотите начать деятельность в этой сфере, значит вам необходима выгодная, удобная и безопасная система оплаты, к которой вы можете подключиться за короткий срок. Для более удобных электронных платежей Unibank предлагает вам широкие возможности и выгодные условия. Если вы хотите добавить кнопку “оплатить онлайн” на ваш сайт и обеспечить вашим клиентам более удобные возможности электронной оплаты, обращайтесь в Unibank!" - говорится в сообщении.

Преимущества, которые вы получаете став партнером Unibank:

- подключение за короткое время (максимум три рабочих дня);
- выгодные расходы за операции;
- участие в бонусных программах ALBALI PLUS и CASHBACK;
- участие в других проектах банка и возможность продвижения бизнеса;
- возможность контролировать операции в режиме онлайн;
- возможность отмены платежей;
- отправление уведомлений об операциях посредством SMS или e-mail;
- бесплатный интернет-банкинг;
- техническая поддержка 24 часа в сутки.

Unibank находится в списке лидеров среди банков, предоставляющих услуги в сфере электронной торговли. На конкурсе, проведенном по инициативе Центрального банка и Ассоциации банков Азербайджана, Unibank занял первое место в номинации «Банк-лидер в области развития электронной торговли», и второе место в номинации «Банк-лидер в области электронных банковских услуг». Unibank также находится на первых местах среди банков по числу партнеров электронной торговли. На сегодняшний день в списке партнеров Unibank насчитывается более 200 онлайн–торговцев. Обладатели карт Visa и MasterCard любого банка могут легко и безопасно совершить покупку на этих сайтах.

Не упустите возможность увеличить и развить ваш бизнес на выгодных условиях с Unibank!

Для более подробной информации вы можете написать на e-mail: e-commerce@unibank.az, обратиться к филиалам Unibank или позвонить по телефону (012) 117.

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