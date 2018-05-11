Ашхабад выступает за активизацию транзитного проекта Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция

АШХАБАД/ Trend/ - Туркменская сторона призывает активизировать в рамках международных организаций обсуждение различных аспектов строительства транспортного коридора Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция, пишет газета «Ватан».

Речь идет о таких организациях, как Международный союз автомобильного транспорта, Европейская Экономическая Комиссия (ЕЭК) ООН и Экономическая и Социальная Комиссия ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

В статье говорится, что президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов предложил обсудить возможность создания модального шоссе для Центральной Азии с выходом на Турцию.

"Мы ...готовы играть самую активную роль и оказывать самую действенную поддержку реализации данного проекта", - сказал глава Туркменистана, предложив всем странам-членам ООН, входящим в состав ЕЭК и ЭСКАТО, присоединиться к предметному обсуждению этого вопроса.

Напомним, что согласно транзитному проекту Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция "Lapis Lazuli", железнодорожные пути и автострады соединят город Тургунди в афганской провинции Герат с Ашхабадом, далее с прикаспийским портом Туркменбаши. Коридор продолжится до Баку, затем через Тбилиси на Анкару с ответвлениями в Поти и Батуми, далее - от Анкары до Стамбула. Бюджет проекта, который нацелен на облегчение логистики транзита и упрощение таможенных процедур оценивается в два миллиарда долларов США. Масштабный проект нацелен на увеличение экономической интеграции региона и наращивание объемов торговли.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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