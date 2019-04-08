Baku Electronics – 25 лет на рынке! (ФОТО)

8 апреля 2019 11:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В этом году сеть магазинов Baku Electronics, занимающая лидирующие позиции на рынке электроники и бытовой техники, празднует 25-летие со дня основания. По случаю юбилея, Baku Electronics решает преподнести подарок Всем, и в тоже время каждому из нас, объявив о начале праздничной кампании:

В течение апреля во всех филиалах Baku Electronics каждый желающий сможет оформить рассрочку сроком на 25 месяцев, без первоначальных взносов. Это отличная возможность в одночасье стать счастливым обладателем нового смартфона, ноутбука, телевизора или, к примеру, холодильника. Ведь стоимость продукции Вы будете выплачивать по частям, сроком до 25 месяцев. На таких условиях, ежемесячные выплаты покажутся незаметными и абсолютно не обременят Вас.

История компании Baku Electronics берет свое начало в 1994 году, с появлением первого специализированного магазина электроники и бытовой техники. Магазин быстро завоевал популярность, ведь ассортимент продукции продумывался от начала до конца. За последующие годы успешной работы Baku Electronics превращается в целую сеть специализированных магазинов электроники и бытовой техники, закрепив при этом статус самого первого проводника в мир передовых технологий.

Для населения Азербайджана Baku Electronics – это в первую очередь синоним наивысшего качества продукции, надежности и доверия, ведь компания является официальным дистрибьютором таких мировых брендов, как Samsung, LG, Bosch, Sony, Apple, Huawei, Tefal, Rowenta, Panasonic, Acer, Philips, Lenovo, Kenwood, Braun, Delonghi, VMF, Schaub Lorenz, Whirpool. А с 2018 года, в Наримановском гипермаркете Baku Electronics, а также в филиалах «Иншаатчылар» и «Азадлыг» представлена абсолютно новая концепция – товары для дома. Посуда и хрусталь, постельные комплекты и банные принадлежности, сковороды и кастрюли – одним словом все для уюта Вашего дома.

На сегодняшний день по всей стране работает 14 специализированых магазинов Baku Electronics, шесть из которых расположены в Баку, а остальные – функционируют в Сумгайыте, Шамкире, Губе, Исмаиллы, Гяндже и Мингячевире. На 2019-ый год запланировано открытие новых филиалов. К слову, 19 апреля Baku Electronics отметит первую годовщину открытия трехэтажного гипермаркета Baku Electronics, расположившегося на выходе станции метро Н. Нариманова, общей площадью в 3 500 кв. м. На сегодняшний день, это один из крупнейших по площади магазинов электроники и бытовой техники не только в Азербайджане, но и на всем Кавказе.

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