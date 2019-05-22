Азербайджанская страховая компания увеличила сборы

22 мая 2019 12:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По итогам первого квартала 2019 года группа страховых компаний Ateshgah İnsurance Group увеличила объем страховых сборов, передает Trend со ссылкой на финансовый отчет компаний.

Так, страховые сборы Ateshgah İnsurance в январе-марте текущего года составили 10,5 миллиона манатов, что по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года больше на 24,8 процента.

Как отмечено в отчете, объем страховых сборов Ateshgah Life İnsurance за первый квартал текущего года составил 9,2 миллиона манатов.

Согласно отчетности, большую часть страховых сборов в Ateshgah İnsurance было осуществлено за счет Обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). Сборы по данному виду страхования за отчетный период составили 3,3 миллиона манатов, что на 26 процентов больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Ateshgah İnsurance Group действует в Азербайджане с 1996 года. С 2014 года является членом Бюро по обязательному страхованию.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @1nasirzade

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