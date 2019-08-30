ШАМАХЫ /Trend/ - В Азербайджане предлагается не причислять вино к алкогольным напиткам, но широко рекламировать его.

Как сообщает в пятницу Trend, с таким предложением выступил директор завода "АзГраната" Вугар Микаилов в ходе круглого стола "Перспективы развития винной промышленности в Азербайджане и развитие потенциала экспорта", - организованного в рамках Фестиваля винограда и вина в Шамахы.

По его словам, в результате государственной поддержки экспортный потенциал вина увеличился на 30 процентов.

"Мы становимся объектом нареканий из-за того, что не можем увеличить экспорт винной продукции. Но по причине того, что микро и макроэлементы в составе винограда, которому менее десяти лет, не усваиваются, вино из такой продукции может быть использовано только как столовое. Я даже сказал бы, что качество столового вина в Азербайджане достигло своего пика. Самое качественное столовое вино - в Азербайджане. Но цена такого вина находится в интервале 1,4 - 2,0 доллара. К сожалению, виноградные сады до сих пор не разделены по географическим зонам. Пока не будет этого раздела, мы будем продавать свои вина дешево. Для продажи наших вин по более высокой цене не требуется многого. Для этого государство должно принять решение по названиям зон. Далее, специалисты заводов, находящихся в этих зонах, смогут проверять сады, винограды друг друга. Затем вино можно будет производить под названием этой географической зоны", - сказал Микаилов.

По его словам, необходимо увеличить число мелких предпринимателей, занимающихся виноделием. Число мелких хозяйств в этой отрасли в Грузии составляет свыше 10 тысяч, а в Азербайджане - всего 15 заводов.

"Если мы действительно хотим развивать виноградарство, то вино не должно относиться к алкогольным напиткам. Почему вино считается в Азербайджане алкогольным напитком? Почему до 11 вечера нельзя рекламировать вина?", - задался вопросами директор завода.

Он предложил, чтоб, как и в других странах, и в Азербайджане производились крепкие напитки из лесных ягод и фруктов. По мнению Микаилова, благодаря этому можно открыть в стране десятки тысяч новых рабочих мест.

Предприниматель, посчитавший неправильным решение повысить цены на акцизы шампанских вин, отметил, что шампанское самый полезный напиток для людей с больным сердцем.

(Автор: Вугар Иманов, Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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