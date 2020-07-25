COVİD-19 не оказал влияния на российско-иранские торгово-экономические отношения

Президент Совместной российско-иранской торговой палаты Хади Тизхуш Табан заявил, что объем иранского экспорта в Россию за первый квартал текущего иранского календарного года (начался 21 марта 2020 года) вырос на 20%, передает Trend со ссылкой на İRNA.

"Несмотря на вспышки пандемии коронавируса по всему миру иранский экспорт в Россию за первый квартал текущего года увеличился на 20%", - сказал в беседе ИРНА Тизхуш Табан, отметив, что пандемия COVID-19 никак не повлияла на российско-иранские торгово-экономические отношения.

В 2019 году товарооборот России с Ираном составил $1.588 млрд., уменьшившись на 8,73% по сравнению с 2018 годом. Экспорт России в Иран в 2019 году составил $1.197 млрд, а экспорт Ирана в Россию — $391 млн.