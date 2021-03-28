С начала года вырос экспорт ведущих госкомпаний в ненефтяном секторе Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в январе 2021 года объем экспорта ведущих государственных компаний в ненефтяном секторе составил 57,4 миллионов долларов, что на 16,6 процентов больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на ежемесячный "Обзор экспорта".

Список государственных компаний, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе, возглавляет ООО "SOCAR Polymer". Далее в этом списке представлены следующие компании: Управление маркетинга и экономических операций SOCAR, ОАО "Azərenerji", ЗАО "AzerGold", ООО "Azəralüminium", ООО "Azərpambıq", ЗАО "Азербайджанские авиалинии", ЗАО "Азербайджанские железные дороги", OOO "Azərtütün Aqrar Senaye Kompleksi", а также ООО "Azəripək".

Ниже приводим рэнкинг государственных компаний, вошедших в десятку по объемам экспорта за январь 2021 года:

Компания Объем экспорта в январе 2021 года (в млн. $) Объем экспорта в январе 2020 года (в млн. $) ООО "SOCAR Polymer" 14,7 11 Управление маркетинга и экономических операций SOCAR 14,6 11,5 ООО "Azəralüminium" 12,2 7,8 ЗАО "AzerGold" 9,9 9,4 ООО АПК "Azərpambıq" 5,2 1,2 ОАО "Azərenerji" 0,35 7,7 ООО "Azəripək" 0,239 0 ЗАО "Азербайджанские железные дороги" 0,191 0 OOO "Azərtütün Aqrar Senaye Kompleksi" 0,064 0 ЗАО "AZAL" 0,055 0,595

(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)

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