С начала года вырос экспорт ведущих госкомпаний в ненефтяном секторе Азербайджана
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в январе 2021 года объем экспорта ведущих государственных компаний в ненефтяном секторе составил 57,4 миллионов долларов, что на 16,6 процентов больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на ежемесячный "Обзор экспорта".
Список государственных компаний, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе, возглавляет ООО "SOCAR Polymer". Далее в этом списке представлены следующие компании: Управление маркетинга и экономических операций SOCAR, ОАО "Azərenerji", ЗАО "AzerGold", ООО "Azəralüminium", ООО "Azərpambıq", ЗАО "Азербайджанские авиалинии", ЗАО "Азербайджанские железные дороги", OOO "Azərtütün Aqrar Senaye Kompleksi", а также ООО "Azəripək".
Ниже приводим рэнкинг государственных компаний, вошедших в десятку по объемам экспорта за январь 2021 года:
|
Компания
|
Объем экспорта в январе 2021 года (в млн. $)
|
Объем экспорта в январе 2020 года (в млн. $)
|
ООО "SOCAR Polymer"
|
14,7
|
11
|
Управление маркетинга и экономических операций SOCAR
|
14,6
|
11,5
|
ООО "Azəralüminium"
|
12,2
|
7,8
|
ЗАО "AzerGold"
|
9,9
|
9,4
|
ООО АПК "Azərpambıq"
|
5,2
|
1,2
|
ОАО "Azərenerji"
|
0,35
|
7,7
|
ООО "Azəripək"
|
0,239
|
0
|
ЗАО "Азербайджанские железные дороги"
|
0,191
|
0
|
OOO "Azərtütün Aqrar Senaye Kompleksi"
|
0,064
|
0
|
ЗАО "AZAL"
|
0,055
|
0,595
(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)
Twitter: @Fidan_Babaeva