В Азербайджане прошел аукцион по приватизации госимущества

БАКУ /Trend/ - Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана провела очередной аукцион, сообщает в среду Trend со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что аукцион состоялся 30 марта 2021 года, и было приватизировано 20 объектов государственного имущества. Из них 4 объекта – это малые государственные предприятия, 15 – транспортные средства и одно акционерное общество. Всего на аукцион были поданы 42 заявки.

Приватизированные малые государственные предприятия находятся в Баку и Гусарском районе Азербайджана. На аукционе также был продан пакет акций ОАО «Yevlax Kəndtəchizat».

Отметим, что желающие участвовать в подобных аукционах могут не только разместить электронный заказ на выбранный объект госимущества, но и присоединиться к аукциону в режиме онлайн.

Заинтересованные участники могут посетить Пространство оказания имущественных услуг Государственной службы по имущественным вопросам Азербайджана в день аукциона, а также наблюдать за ходом аукциона без регистрации посредством электронных ресурсов.

Напомним, что лица, желающие принять участие в торгах на официальном сайте Госслужбы (emlak.gov.az) или на портале privatization.az должны пройти регистрацию и оплатить задаток в размере 10 процентов от начальной аукционной цены объекта, получив тем самым статус заказчика. В день аукциона, можно присоединиться к торгам, выбрав на портале электронных услуг (e-emdk.gov.az) раздел «Электронный аукцион».

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

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