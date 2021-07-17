Продукция kobmarket будет продвигаться на внешние рынки – KOBİA

БАКУ /Trend/ - Продукция, размещенная на начавшем работу месяц назад азербайджанском портале www.kobmarket.az, будет продвигаться на внешние рынки.

Об этом в субботу сообщили Trend в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBİA).

«В настоящее время продолжаются меры по развитию функций созданого при поддержке Агентства по развитию МСБ с целью расширения возможностей продаж предпринимателей портала www.kobmarket.az для субъектов микро-, малого и среднего бизнеса. Регулярно изучаются отзывы предпринимателей, присоединяющихся к платформе на фокус-группах для расширения возможностей онлайн-продаж и поддержки продвижения своей продукции. Ведутся работы по расширению сферы продаж через эту платформу. В будущем планируется начать работу по продвижению размещенной на портале продукции на внешние рынки», – отметил представитель KOBİA.

(Автор: Фатима Зульфигар. Редактор: Надир Насиров)