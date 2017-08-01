Иран ослабляет зависимость от туркменского газа (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Во вторник в Иране началась официальная церемония ввода в эксплуатацию магистрального газопровода Дамган-Киасар-Сари протяженностью 170 километров. Ежесуточная пропускная способность газопровода составляет 40 миллионов кубометров газа.

На церемонии принимают участие министр нефтяной промышленности Ирана Бижан Зангане и другие официальные лица страны.

Как сообщил Trend источник в министерстве нефти Исламской республики, стоимость проекта составляет 250 миллионов долларов. Проект полностью профинансирован за счет средств местных компаний.

По мнению источника, газопровод позволит ослабить зависимость Ирана от импорта туркменского газа.

Таким образом, магистральный газопровод позволит транспортировать газ в шесть северных провинций Ирана (Semnan, Golestan, Mazandaran, North Khorasan, Khorasan Razavi, and South Khorasan).

Туркменистан прекратил поставки газа в Иран с января 2017 года из-за долга ИРИ в два миллиарда долларов.

По данным министерства нефти Ирана, в течение 2016 года Иран импортировал из Туркменистана около 5,86 миллиарда кубометров газа (сокращение на 53 процента по сравнению с предшествующим годом).

Правительство Ирана разработало проект строительства одиннадцатого трубопровода, который будет проходить через территорию всей страны, стоимостью в 4,3 миллиарда долларов. Однако строительство трубопровода еще не началось. Как ожидается, его пропускная способность составит 110 миллионов кубометров газа в сутки. По этому трубопроводу газ с месторождения "Южный Парс" будет транспортироваться в северо-восточные регионы Ирана, газодобывающая мощность которых на 12 миллиардов кубометров в год меньше спроса.

В Иране зимой резко возрастают объемы потребления газа. В теплое время года около двух миллиардов кубометров газа направляются в подземные газохранилища в северных регионах, чтобы впоследствии использовать их зимой. Иран планирует инвестировать три миллиарда долларов для повышения вместимости пяти газовхранилищ на севере страны.

(Авторы: Далга Хатыноглу, Азад Гасанли)