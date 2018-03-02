Литва вышла из Eurogas из-за несогласия с позицией по "Северному потоку - 2"

2 марта 2018 21:25 (UTC+04:00)

Литва приняла решение о выходе из Европейского союза газовой промышленности (Eurogas) из-за несогласия с позицией организации по российскому проекту "Северный поток - 2". Об этом, как передает ТАСС, в эфире национального радио в пятницу сообщил член совета Национальной энергетической ассоциации Литвы Саулюс Билис.

"Eurogas выступил как адвокат позиции некоторых заинтересованных стран, не согласовав вопрос со всеми членами организации", - сказал Билис.

По его словам, Eurogas выступил против внесения дополнений в директиву ЕС по энергетике, содержащие предварительные требования к газопроводам, прокладываемым не только по суше, но и по морю, что затруднило бы согласование проекта "Северный поток - 2". "В такой ситуации принято решение о выходе из организации Eurogas, которая не учитывает позицию членов по основным принципам формирования политики в сфере энергетики", - отметил Билис.

В Eurogas входят около 50 членов - компании, национальные ассоциации и международные организации, связанные с оптовым и розничным газораспределением в Европе.

Первые лица Литвы не раз выступали с утверждениями, что "Северный поток - 2" якобы не имеет экономического обоснования и является геополитическим проектом, с помощью которого предпринимается попытка сделать Европу полностью зависимой от российского газа в целях экономического и политического давления.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая стоимость оценивается в €9,5 млрд.

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