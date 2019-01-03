Консорциум TAP погасил акционерный заем итальянской Snam

3 января 2019 10:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Консорциум по строительству Трансадриатического газопровода (TAP) погасил акционерный заем итальянской компании Snam на сумму 519 миллионов евро.

Об этом Trend сообщает в четверг со ссылкой на компанию, которая владеет 20-процентной долей в проекте TAP.

Согласно инвестиционному плану компании Snam на 2017-2021 годы, Snam с целью еще большего развития газовой сети Италии и инфраструктурной системы Европы в 2017-2021 годах инвестирует 4,7 миллиарда евро, а в проект ТАР – 270 миллионов евро.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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