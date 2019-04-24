Азербайджан огласил сроки начала строительства крупного нефтехимического комплекса в Турции

24 апреля 2019 13:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - SOCAR Turkey планирует начать строительство нового нефтехимического комплекса в Турции в конце 2020 года.

Об этом, как передает Trend, сказал в среду менеджер по проектам компании Эмиль Алхаслы на конференции "Нефтепереработка и нефтехимия Каспия и Центральной Азии - конъюнктура, реализация проектов, технические решения" в Баку.

По словам Алхаслы, точная стоимость проекта будет известна в конце года.

"Ввод комплекса в эксплуатацию планируется в конце 2023 года", - сказал он.

Отметим, что в конце прошлого года SOCAR Turkey ("дочка" азербайджанской госкомпании SOCAR) и британская компания BP подписали соглашение об оценке планов по созданию совместного предприятия для строительства и управления нефтехимическим комплексом мирового масштаба в Турции.

Предприятие будет создано в Специальной промышленной зоне на полуострове Алиага, где сейчас также действуют принадлежащие SOCAR Turkey нефтеперерабатывающий завод STAR и нефтехимический комплекс Petkim.

Ежегодно на предприятии будет производиться 1,25 миллиона тонн очищенной терефталевой кислоты, 840 тысяч тонн параксилола и 340 тысяч тонн бензола.

22 апреля в Баку стартовал IV Международный форум SOCAR «Downstream Каспий и Центральная Азия - трейдинг, логистика, нефтепереработка, нефтехимия». Форум SOCAR является крупнейшим мероприятием в регионе в сфере нефти и газа.

В рамках форума сегодня проходит конференция "Нефтепереработка и нефтехимия Каспия и Центральной Азии - конъюнктура, реализация проектов, технические решения".

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджан начинает сотрудничество с нидерландскими компаниями в сфере грузоперевозок
Бизнес 13:12
Еще в одном районе Азербайджана откроется пункт по переработке продукции животноводства
Бизнес 12:51
Ассоциация развития женского предпринимательства помогла открыть в Баку магазин элитной одежды
Бизнес 12:41
Конференция TEDxUNEC: Азербайджан. Лидер. Прогресс (Интервью)
Общество 12:23
На модернизацию ПО "Азеркимья" могут быть привлечены дополнительные средства
Энергетика 12:05
В ближайшее время в Азербайджане запустится новый портал е-правительства
ИКТ 11:50
Лента новостей
В Азербайджане завтра будет до 20 градусов тепла
Общество 13:48
В Баку прошла церемония награждения победителей конкурса “Hüsnü-cəmal, əqli kamal” (ФОТО)
Культура 13:47
Зонд InSight зафиксировал первое марсотрясение
В мире 13:47
Турция помнит своих дипломатов, убитых армянскими террористами - администрация президента
Турция 13:38
В Азербайджане произошло землетрясение
Происшествия 13:26
Турция не забудет совершенную армянами резню мирного населения в Нагорном Карабахе - Эрдоган
Турция 13:24
Азербайджан начинает сотрудничество с нидерландскими компаниями в сфере грузоперевозок
Бизнес 13:12
Доля хлопковолокна в экспорте товаров на Узбекской товарно-сырьевой бирже составляет 93%
Бизнес 13:05
Банковские металлы в Азербайджане дешевеют
Финансы 13:04