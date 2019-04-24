SOCAR может начать строительство новой установки по первичной переработке нефти в 2020 г.

БАКУ Trend/ - В следующем году будет принято решение по строительству новой установки по первичной переработке нефти (ЭЛОУ-АВТ) на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева.

Об этом, как передает Trend, сказал в среду журналистам вице-президент SOCAR по производству Давид Мамедов в рамках конференции "Нефтепереработка и нефтехимия Каспия и Центральной Азии - конъюнктура, реализация проектов, технические решения" в Баку.

Вице-президент отметил, что в настоящее время ведутся переговоры с двумя подрядчиками.

"Подрядчики должны представить свои коммерческие предложения. В настоящее время они на стадии подготовки технического задания", - сказал Мамедов.

По словам вице-президента, строительство установки может завершиться к концу 2023 года.

Отметим, что в настоящее время проводится модернизация Бакинского НПЗ имени Гейдара Алиева, которая будет завершена в 2021 году. После модернизации производственная мощность НПЗ будет увеличена с шести миллионов до восьми миллиона тонн в год, а эксплуатационный срок предприятия увеличится до 2040 года.

Действующая установка ЭЛОУ-АВТ на Бакинском НПЗ имени Гейдара Алиева была построена в 1976 году.

Стоимость модернизации Бакинского НПЗ имени Гейдара Алиева оценивается примерно в 2,2 миллиарда долларов.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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