ARETI заинтересована в реализации в Туркменистане новых совместных нефтегазовых проектов

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял руководителя международной группы компаний ARETI (со штаб-квартира в Женеве) Игоря Макарова, сообщает Trend со ссылкой на местный телеканал «Алтын Асыр».

Бизнесмен проинформировал о деятельности холдинга в стране, подтвердив заинтересованность в реализации новых совместных проектов в нефтегазовом секторе и других сферах, говорилось в репортаже.

Напомним, что АРЕТИ на местном рынке работает с 2009 года на основании подписанного соглашения о разделе продукции и является оператором на 21 блоке туркменского шельфа Каспия. Здесь выделены две структуры: «Западный Эрдекли» и «Южный Эрдекли». По итогам обработки сейсморазведочных данных 2D/3D, полученных после проведенных разведочных работ, оценочные извлекаемые запасы блока оценивались в 800 миллиардов кубометров природного газа и 95,5 миллионов тонн жидких углеводородов.

Кроме того, в конце марта между госконцерном "Туркменнефть" и компанией ARETI был подписан меморандум о взаимопонимании, в рамках которого будет готовиться разработка углеводородного месторождения на прикаспийском острове Узынада, открытого в 2017 году.

Специалистами госконцерна «Туркменнефть» в результате бурения сверхглубокой скважины проектной глубиной 7,150 тысячи метров в интервале 6689-6695 метров был получен промышленный приток природного топлива. По предварительной оценке продуктивность скважины составляет 500 тысяч кубометров природного газа и 150 тонн газового конденсата в сутки.

На официальном сайте АРЕТИ сказано, что корпорация создана в результате проведения ребрендинга международной группы компаний (МГК) ИТЕРА, образованной в 1992 году. Основными направлениями деятельности АРЕТИ являются проекты в области топливно-энергетического комплекса, в частности, разработка шельфа туркменского сектора Каспийского моря, трейдинг, инжиниринг, девелоперские проекты, а также инвестиции в реальный сектор экономики.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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