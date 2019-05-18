Азербайджан считает необходимым продление сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+

18 мая 2019 21:43 (UTC+04:00)

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов считает, что сделка ОПЕК+ по снижению добычи нефти доказала свою эффективность, и видит необходимость в ее продлении после июня. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, министр сообщил журналистам в субботу в кулуарах предстоящего заседания мониторингового комитета.

"Отвечая на вопрос, нужно ли продлевать (сделку после июня - прим. ТАСС), я считаю, что да", - сказал он.

"Сотрудничество в течение двух лет доказало свою состоятельность, и результаты налицо на сегодняшний день. Я думаю, что это сотрудничество должно быть продолжено", - добавил министр.

Шахбазов отметил, что, по его мнению, в настоящее время "рынок ведет себя достаточно адекватно". Это доказывает, что решения о снижении добычи нефти в течение первого полугодия 2019 года на 1,2 млн баррелей в сутки, из которых 812 тыс. баррелей приходится на страны ОПЕК и 383 тыс. баррелей - на страны "не ОПЕК", принятые в декабре, были правильными и "на сегодняшний день отражают необходимые меры, чтобы вернуть баланс на нефтяной рынок".

Отвечая на вопрос, сбалансирован ли, на его взгляд, рынок нефти в настоящее время, министр сказал: "Знаете, как говорят, more and less (более или менее - прим. ТАСС). Он сбалансирован сегодня, но вы знаете, что на цену нефти и нефтяной рынок влияет очень много факторов, как и спад роста всеобщей мировой экономики, и разного рода другие факторы".

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