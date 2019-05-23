SOCAR: Бакинский НПЗ планирует импортировать 110 тыс. тонн бензина АИ-92

23 мая 2019 15:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева планирует импортировать 110 тысяч тонн бензина АИ-92 в октябре текущего года.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сообщил Reuters вице-президент азербайджанской госкомпании SOCAR по переработке Давуд Мамедов.

Как отмечается, нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий SOCAR, остановит производство с первого октября. Производственное объединение «Азерихимия» также остановит производство на 40 дней, начиная с первого октября.

«Не исключено, что закупки (бензина АИ-92) будут осуществляться из России и Туркменистана, хотя это будет зависеть от цен, и, соответственно, могут быть рассмотрены некоторые другие варианты», - сказал Мамедов.

По словам вице-президента, в настоящее время Бакинский НПЗ и «Азерихимия» полностью удовлетворяют потребности страны в продукции нефтепереработки и нефтехимии.

По словам вице-президента, SOCAR планирует завершить модернизацию завода до 2021 года и запустить новую нефтеперерабатывающую линию на заводе, что позволит увеличить переработку нефти с шести миллионов тонн в год до 7,5 миллиона тонн в год в 2023-2024 годах.

«К этому времени Азербайджан намерен увеличить добычу конденсата на месторождениях «Абшерон», «Умид», «Бабек» и другие, что увеличит нагрузку на НПЗ», - сказал Мамедов.

Азербайджан в основном экспортировал два вида нефтепродуктов - сжиженный нефтяной газ и дизельное топливо, сказал вице-президент.

Как отмечается, Азербайджан планирует продать около 11 тысяч тонн сжиженного углеводородного газа и до 400 тысяч тонн дизельного топлива на мировом рынке в 2019 году, из которых восемь тысяч тонн сжиженного углеводородного газа и 200 тысяч тонн дизельного топлива уже экспортированы.

Мамедов сказал, что покупателями дизельного топлива были страны Черного и Средиземного морей, в то время как сжиженный углеводородный газ экспортируется в Грузию и Афганистан.

Сжиженный углеводородный газ доставлялся в Афганистан паромом через Каспийское море через Туркменистан, а также автомобильным транспортом через Иран.

«Азербайджан не продает нефтепродукты Ирану, поскольку Иран самодостаточен в данном сегменте», - сказал Мамедов.

Вице-президент сказал, что SOCAR увеличит производство полипропилена и полиэтилена на своем новом предприятии SOCAR Polymer в этом году, доведя общий объем до 100 тысяч тонн.

«Пусконаладочные работы на заводе по производству полипропилена завершены, и на нем уже произведено около 55 тысяч тонн полипропилена. Ввод в эксплуатацию линии по производству полиэтилена высокой плотности близится к завершению», - сказал Мамедов.

Вице-президент добавил, что SOCAR Polymer сориентирован на рынки России, Турции, Восточной Европы и Китая.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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