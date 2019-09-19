В Азербайджане произведены 740 млн тонн нефти

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние 25 лет, то есть после подписания в 1994 году контракта по месторождениям на Каспии "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), были произведены, включая восемь месяцев текущего года, 740 миллионов тонн нефти.

Об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на пресс-конференции в штаб-квартире правящей партии "Ени Азербайджан", сообщает в четверг Trend.

По его словам, за этот период в нефтегазовый сектор был вложен 101 миллиард долларов, включая 36 миллиардов долларов, инвестированных в АЧГ.



"С блока АЧГ были добыты 492 миллиона тонн нефти и 161 миллиард кубометров газа", - добавил Шахбазов.

По словам министра, благодаря подписанию нового соглашения по разработке блока нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" в ближайшие 32 года инвестиции могут превысить 40 миллиардов долларов.

Он добавил, что с проекта АЧГ была получена прибыль в размере 143 миллиардов долларов.

Отметим, что получившее название "Контракта века" соглашение о разделе продукции (PSA) было подписано между азербайджанской госкомпанией SOCAR и консорциумом из 11 иностранных нефтяных компаний из шести стран сроком на 30 лет.

После ратификации соглашения была создана Азербайджанская международная операционная компания для реализации соглашения.

Первоначально в состав компании входили 11 крупнейших иностранных нефтяных компаний (BP, Amoco, Unocal, LUKoil, Statoil, Exxon, TPAO, Pennzoil, McDermott; Ramco; Delta Nimir), представляющих шесть стран - Великобританию, США, Россию, Норвегию, Турцию и Саудовскую Аравию.

В 2017 году соглашение было продлено до середины века.

В настоящее время долевое участие в проекте выглядит следующим образом: BP (оператор) – 30,37 процента, AzACG (SOCAR) – 25 процентов, Chevron – 9,57 процента, INPEX – 9,31 процента, Equinor – 7,27 процента, ExxonMobil – 6,79 процента, TP – 5,73 процента, ITOCHU – 3,65 процента, ONGC Videsh Limited (OVL) – 2,31 процента.

(Автор: Кямаля Мамедлы)

Твиттер : @mammadli_kamala

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