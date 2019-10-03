Азербайджан начнет проводить аукционы по возобновляемым источникам энергии – министр

3 октября 2019 13:33 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан начнет проводить аукционы по возобновляемым источникам энергии к середине 2020 года.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на панельной сессии на тему «Сохраняя энергетические связи в нестабильном мире» в рамках форума «Российская энергетическая неделя».

«Азербайджан, будучи поставщиком и нефти, и газа, очень серьезно работает над развитием возобновляемых источников энергии. Не так давно мы разработали новый законодательный проект. К концу этого года он будет принят. К середине следующего года мы начнем проводить аукционы по возобновляемым источникам энергии. Поэтому хотел воспользоваться этой возможностью и поделиться с вами этой информацией. Я хотел бы пригласить всех вас приезжать к нам и поучаствовать в этих проектах», - сказал он.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: )

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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