Украина рассчитывает на сотрудничество с Грузией в реализации масштабных энергетических проектов

БАКУ / Trend / - Украина рассчитывает на плодотворное сотрудничество с грузинскими партнерами в реализации масштабных энергетических проектов, сообщили Trend в Министерстве энергетики Украины.

"Имея общие европейские стремления, наши страны заинтересованы в повышении энергетической безопасности как стран региона, так и Европы в целом", – подчеркнул источник.

В ведомстве отметили необходимость оказания поддержки проекта на межправительственном уровне путем заключения многостороннего соглашения между странами-участниками для создания соответствующей международной нормативно-правовой базы и режима максимального благоприятствования на уровне правительств.

"Учитывая успешный опыт Грузии в реализации трансграничных проектов в энергетической сфере, таких как Баку – Тбилиси – Джейхан и Баку – Тбилиси – Эрзурум, Украина рассчитывает на активную и действенную поддержку грузинской стороны в вопросе подготовки указанного межправительственного соглашения", – сказали в министерстве.

Грузия признала независимость Украины 12 декабря 1991 года, дипломатические отношения между двумя странами были установлены 22 июля 1992 года. Пятого апреля 1994 года в Тбилиси открылось посольство Украины, а грузинское посольство – 19 августа 1994 года в Киеве.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)