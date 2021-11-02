Электроснабжение Агдама будет обеспечено в ближайшее время - ОАО «Азерэнержи» (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:18)

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время будет обеспечено электроснабжение Агдама, передает во вторник Trend со ссылкой на ОАО «Азерэнержи».

Как отмечается, с целью подключения Агдамского района к общей энергосистеме Азербайджана, его обеспечения устойчивой и бесперебойной электроэнергией по поручению Президента Ильхама Алиева ОАО «Азерэнержи» были начаты работы по строительству, с учетом реализации в районе крупномасштабных проектов, двух подстанций - «Агдам-1» и «Агдам-2» мощностью 110/35/10 киловольт.

По словам спецпредставителя Президента Ильхама Алиева Эмина Гусейнова, завершение работ на обеих подстанциях радует и является знаменательным событием: «Строительство подстанций завершено раньше графика, по прошествии этих 27 лет мы провели свет в город Агдам. Выражаем глубокую признательность победоносному Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву. Отныне мы превратим в рай Агдам и весь Карабах».

Подстанция «Агдам-1» располагается на въезде в райцентр, рядом с бывшим автовокзалом, подстанция «Агдам-2» - в направлении села Шелли, ближе к Аскерану.

В Агдам проведена не только линия электропередачи, но и высокоскоростной интернет, и таким образом высокоскоростным интернетом будут обеспечены не только объекты спецназначения и подстанции в Агдаме, но и строящийся здесь Карабахский региональный центр автоматического управления «Азерэнержи».

По словам главы центра по связям с общественностью «Азерэнержи» Теймура Абдуллаева, строится Центр автоматического управления, который обеспечит управление всеми электростанциями, подстанциями, линиями электропередачи, которые возводятся в Агдаме и в целом в Карабахе. На территории подстанции «Агдам-1», наряду с Центром автоматического управления, строятся участок по ремонту техники и оборудования, участок машин и механизмов спецназначения «Азерэнержи», и все работы в ближайшее время будут завершены.

(Перевод: Кямаля Сеидова)