Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 3 октября повысилась на 0,04 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 97,81 доллара за баррель, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 0,03 доллара до 96,81 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,04 доллара, составив 80,23 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, 3 октября выросла на 0,12 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 94,68 доллара за баррель.

Официальный курс на 4 октября составляет 1,7 AZN/1 USD.