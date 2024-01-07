Разведочная скважина на «Шах Дениз» достигла запланированной глубины (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Разведочная скважина SDX-8 на азербайджанском газоконденсатном месторождении "Шах Дениз" достигла проектной общей глубины около 7000 метров, сообщили в bp Azerbaijan в ответ на запрос Trend.

"После этого мы завершим оставшиеся скважинные работы и проанализируем полученные данные, что, как ожидается, займет несколько месяцев", - пояснили в компании.

Отметим, что bp объявила 23 января о бурении новой разведочной скважины (SDX-8) на контрактной территории в рамках соглашения о разведке, разработке и разделе продукции на перспективной площади "Шах Дениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Скважина была пробурена с помощью полупогружной буровой установки имени Гейдара Алиева, которая в декабре 2022 года была перемещена на территорию скважины SDX-8 на восточном фланге месторождения "Шах Дениз".

Доказанные запасы "Шах Дениз" оцениваются в 1,2 триллиона кубометров газа и 240 миллионов тонн конденсата.

Долевое участие в проекте "Шах Дениз" выглядит следующим образом: bp (оператор) – 29,99 процента, SGC (21,02 процента), ЛУКОЙЛ (19,99 процента), TPAO (19 процентов) и NICO (10 процентов).

X: @Lyaman_Zeyn