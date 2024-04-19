Выросли активы SOFAZ

БАКУ /Trend/ - Активы Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (SOFAZ), по данным на начало апреля 2024 года, составили почти 57,373 миллиарда долларов США, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на SOFAZ.

"За первый квартал 2024 года активы выросли на 2,3 процента, или на 1,303 миллиарда долларов", - отмечено в информации фонда.

На начало 2024 года активы Госнефтефонда составляли 56,07 миллиарда долларов.

Напомним, что на 1 апреля 2023 года активы SOFAZ составляли 53,438 миллиарда долларов.

Фонд функционирует с декабря 1999 года и аккумулирует доходы от реализации Азербайджаном международных нефтегазовых контрактов.