Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - 9 декабря цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста увеличилась на 1,06 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 75,49 доллара за баррель, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 1,05 доллара - до 74,2 доллара за баррель.

Цена нефти сорта URALS увеличилась на 1,02 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 60,31 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, 9 декабря повысилась на 1,02 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 73,76 доллара за баррель.

Официальный курс на 10 декабря составляет 1,7 AZN/1 USD.