Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - 24 декабря цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста увеличилась на 1,11 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 75,37 доллара за баррель, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 1,11 доллара - до 73,99 доллара за баррель.

Цена нефти сорта URALS увеличилась на 1,22 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 60,86 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, повысилась на 1,25 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 73,17 доллара за баррель.

Официальный курс на 25 декабря составляет 1,7 AZN/1 USD.