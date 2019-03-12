Скорый кредит для срочных нужд от NIKOIL Bank

БАКУ /Trend/ - NIKOIL Bank расширил линейку кредитных продуктов, предлагаемых на выгодных условиях и представляет новый Скорый кредит наличными на потребительские цели, сообщает во вторник Trend со ссылкой на банк.

Продукт позволяет клиентам за 15 минут получить кредит без поручительства до 15 000 манатов при минимальном количестве документов и привлекательной процентной ставкой от 19 процентов годовых.

Сумма заемных средств может варьировать в пределах от 300 до 15 000 манатов со сроком от трех до 48 месяцев и процентной ставкой от 19 процентов годовых. Получение кредита и снятие наличных средств с карты в сети банкоматов NIKOIL Bank может происходить в любой момент без удержания комиссий.

Для оформления кредита заинтересованным лицам достаточно подойти с удостоверением личности в любой из филиалов NIKOIL Bank и подписать договор. В случае одобрения кредита клиент в течении 15 минут получает бесплатную карту, обладающую также накопительным свойством, на которую будут посажены заемные средства. Далее в течении рабочего дня на номер клиента приходит смс уведомление с суммой, процентной ставкой и сроком погашения кредита. Для получения кредита достаточно отправить слово ОК на короткий номер 9981, после чего деньги моментально сажаются на счет. Получить более подробную информацию об условиях Скорого кредита, а также воспользоваться онлайн-калькулятором можно посетив официальный веб сайт банка.

NIKOIL Bank – надежная финансово-кредитная организация c сетью продаж в Баку и регионах Азербайджана. Банк предлагает полный спектр банковских услуг физическим и юридическим лицам. Информацию обо всех банковских продуктах и специальных предложениях можно получить посетив корпоративный сайт www.nikoil.az, либо позвонив по номеру (012) 981.

Адрес официальной страницы банка в социальных сетях: https://www.facebook.com/nikoilbank, https://www.instagram.com/nikoilbank/

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