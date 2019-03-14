БАКУ /Trend/ – В Казахстане создан Фонд прямых инвестиций «Казахстанский инвестиционный фонд развития», сообщает Trend со ссылкой на казахстанские СМИ.

На презентации поправок в республиканский бюджет в парламенте Казахстана вице-министр финансов Татьяна Савельева сказала, что на создание фонда предусмотрены средства в сумме 370 млрд тенге за счет выделения целевого трансферта из Нацфонда.

Вице-министр отметила, что фонд создается для реализации крупных прорывных проектов в несырьевом секторе на принципе соинвестирования с иностранными инвесторами. Привлечение прямых иностранных инвестиций в экономику Казахстана планируется в обрабатывающей промышленности, агропромышленном комплексе, инновационном секторе и в развитии инфраструктуры (энергетика, транспорт, логистика, туризм).

Заместитель председателя правления Международного финансового центра "Астана" Кайрат Айтекенов, в свою очередь, отметил, что премьер-министр Казахстана Аскар Мамин возглавит совет директоров управляющей компании Фонда прямых инвестиций.

«По поручению министерства финансов мы зарегистрировали фонд и управляющую компанию. Совет директоров управляющей компании будет возглавлять премьер-министр Казахстана, и мандат будет у правительства. Члены совета директоров будут избираться этим составом, и назначать соответствующего управляющего", - сказал Айтекенов.

Председателя правления также добавил, что средства фонда будут аккумулироваться на счетах Нацбанка.

Отметим, что в октябре прошлого года Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил создать фонд прямых инвестиций в несырьевой сектор, работающий на принципе соинвестирования с иностранными партнерами.

(Автор: Рашид Ширинов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @ShirinovRashid

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.