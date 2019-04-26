SOFAZ увеличил продажу инвалюты азербайджанским банкам

26 апреля 2019 15:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) в марте 2019 года реализовал на организованных Центральным банком валютных аукционах 600,5 миллиона долларов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу Фонда.

Отметим, что в январе этого года SOFAZ реализовал на организованных Центральным банком валютных аукционах 634,9 миллиона долларов, а в феврале - 316,2 миллиона манатов.

Продажа валюты осуществляется в рамках трансфертов SOFAZ в государственный бюджет Азербайджана, которые предусмотрены на 2019 год в размере 11,6 миллиарда манатов.

Официальный курс маната на следующий день определяется на основе средневзвешенного курса по сделкам, заключенным с коммерческими банками на межбанковском валютном рынке и аукционах. Аукционы проводятся в формате односторонней продажи валюты.

Официальный курс на 26 апреля составляет 1,7 AZN/USD.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Производитель минеральной воды в Азербайджане увеличит объемы экспорта в страны СНГ
Бизнес 16:24
Магсуд Фарзуллаев: Кубок мира по художественной гимнастике в Баку пройдет интересно
Общество 16:12
Активы SOFAZ впервые за 20 лет превысили $40 млрд
Бизнес 16:02
Повлияет ли на TAP продление газового контракта между Италией и Алжиром?
Энергетика 15:56
Азербайджанский производитель мебели планирует наладить экспорт в соседние страны
Бизнес 15:37
Директор Экспертного совета Baku Network принял участие на конференции по международной безопасности в Москве (ФОТО)
Политика 14:45
Лента новостей
Трамп заявил, что США не платили КНДР за лечение Уормбиера
В мире 16:35
Арена гимнастики в Баку очень большая, она мне напоминает театр – итальянская гимнастка
Общество 16:29
Сотни инвалидов-чернобыльцев в Азербайджане получат материальную помощь от государства
Общество 16:25
Производитель минеральной воды в Азербайджане увеличит объемы экспорта в страны СНГ
Бизнес 16:24
Итальянец попытался выйти из летящего самолета
В мире 16:21
Магсуд Фарзуллаев: Кубок мира по художественной гимнастике в Баку пройдет интересно
Общество 16:12
Трамп оценил соперников на президентских выборах 2020 года
В мире 16:04
Активы SOFAZ впервые за 20 лет превысили $40 млрд
Бизнес 16:02
В Баку стартовала квалификация FIA Formula-2
Общество 16:02