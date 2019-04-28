Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе унция золота в Азербайджане подорожала на 1,241 маната (0,06 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота, в свою очередь, составила 2169,1456 маната.
|
Изменение стоимости унции золота
|
15 апреля
|
2191,9715
|
22 апреля
|
2175,048
|
16 апреля
|
2184,313
|
23 апреля
|
2166,8200
|
17 апреля
|
2172,0475
|
24 апреля
|
2159,0255
|
18 апреля
|
2162,8505
|
25 апреля
|
2168,5455
|
19 апреля
|
2169,1405
|
26 апреля
|
2176,2890
|
Средняя стоимость за неделю
|
2176,0646
|
Средняя стоимость за неделю
|
2169,1456
На прошедшей неделе унция серебра подешевела на 0,1034 маната (0,4 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции серебра составила 25,4297 маната.
|
Изменение стоимости унции серебра
|
15 апреля
|
25,4468
|
22 апреля
|
25,5949
|
16 апреля
|
25,4289
|
23 апреля
|
25,5284
|
17 апреля
|
25,5532
|
24 апреля
|
25,1932
|
18 апреля
|
25,4085
|
25 апреля
|
25,3405
|
19 апреля
|
25,53
|
26 апреля
|
25,4915
|
Средняя стоимость за неделю
|
25,4735
|
Средняя стоимость за неделю
|
25,4297
На прошедшей неделе унция платины подешевела на 29,189 маната (1,48 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции платины составила 1518,9262 маната.
|
Изменение стоимости унции платины
|
15 апреля
|
1513,3995
|
22 апреля
|
1541,679
|
16 апреля
|
1506,608
|
23 апреля
|
1529,2605
|
17 апреля
|
1498,9155
|
24 апреля
|
1509,0135
|
18 апреля
|
1501,287
|
25 апреля
|
1502,188
|
19 апреля
|
1535,168
|
26 апреля
|
1512,49
|
Средняя стоимость за неделю
|
1511,0756
|
Средняя стоимость за неделю
|
1518,9262
На прошедшей неделе унция палладия подешевела на 7,0465 маната (1,06 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия, в свою очередь, составила 2391,2795 маната.
|
Изменение стоимости унции палладия
|
15 апреля
|
2329,986
|
22 апреля
|
2416,873
|
16 апреля
|
2324,4695
|
23 апреля
|
2366,4340
|
17 апреля
|
2308,1495
|
24 апреля
|
2358,3165
|
18 апреля
|
2366,5955
|
25 апреля
|
2404,9475
|
19 апреля
|
2422,755
|
26 апреля
|
2409,8265
|
Средняя стоимость за неделю
|
2350,3911
|
Средняя стоимость за неделю
|
2391,2795
(Автор: Хейреддин Насирзаде)
Twitter: @1nasirzade
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