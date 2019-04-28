Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю

28 апреля 2019 12:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе унция золота в Азербайджане подорожала на 1,241 маната (0,06 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота, в свою очередь, составила 2169,1456 маната.

Изменение стоимости унции золота

15 апреля

2191,9715

22 апреля

2175,048

16 апреля

2184,313

23 апреля

2166,8200

17 апреля

2172,0475

24 апреля

2159,0255

18 апреля

2162,8505

25 апреля

2168,5455

19 апреля

2169,1405

26 апреля

2176,2890

Средняя стоимость за неделю

2176,0646

Средняя стоимость за неделю

2169,1456

На прошедшей неделе унция серебра подешевела на 0,1034 маната (0,4 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции серебра составила 25,4297 маната.

Изменение стоимости унции серебра

15 апреля

25,4468

22 апреля

25,5949

16 апреля

25,4289

23 апреля

25,5284

17 апреля

25,5532

24 апреля

25,1932

18 апреля

25,4085

25 апреля

25,3405

19 апреля

25,53

26 апреля

25,4915

Средняя стоимость за неделю

25,4735

Средняя стоимость за неделю

25,4297

На прошедшей неделе унция платины подешевела на 29,189 маната (1,48 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции платины составила 1518,9262 маната.

Изменение стоимости унции платины

15 апреля

1513,3995

22 апреля

1541,679

16 апреля

1506,608

23 апреля

1529,2605

17 апреля

1498,9155

24 апреля

1509,0135

18 апреля

1501,287

25 апреля

1502,188

19 апреля

1535,168

26 апреля

1512,49

Средняя стоимость за неделю

1511,0756

Средняя стоимость за неделю

1518,9262

На прошедшей неделе унция палладия подешевела на 7,0465 маната (1,06 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия, в свою очередь, составила 2391,2795 маната.

Изменение стоимости унции палладия

15 апреля

2329,986

22 апреля

2416,873

16 апреля

2324,4695

23 апреля

2366,4340

17 апреля

2308,1495

24 апреля

2358,3165

18 апреля

2366,5955

25 апреля

2404,9475

19 апреля

2422,755

26 апреля

2409,8265

Средняя стоимость за неделю

2350,3911

Средняя стоимость за неделю

2391,2795

(Автор: Хейреддин Насирзаде)

Twitter: @1nasirzade

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