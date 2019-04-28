Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе унция золота в Азербайджане подорожала на 1,241 маната (0,06 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота, в свою очередь, составила 2169,1456 маната.

Изменение стоимости унции золота 15 апреля 2191,9715 22 апреля 2175,048 16 апреля 2184,313 23 апреля 2166,8200 17 апреля 2172,0475 24 апреля 2159,0255 18 апреля 2162,8505 25 апреля 2168,5455 19 апреля 2169,1405 26 апреля 2176,2890 Средняя стоимость за неделю 2176,0646 Средняя стоимость за неделю 2169,1456

На прошедшей неделе унция серебра подешевела на 0,1034 маната (0,4 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции серебра составила 25,4297 маната.

Изменение стоимости унции серебра 15 апреля 25,4468 22 апреля 25,5949 16 апреля 25,4289 23 апреля 25,5284 17 апреля 25,5532 24 апреля 25,1932 18 апреля 25,4085 25 апреля 25,3405 19 апреля 25,53 26 апреля 25,4915 Средняя стоимость за неделю 25,4735 Средняя стоимость за неделю 25,4297

На прошедшей неделе унция платины подешевела на 29,189 маната (1,48 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции платины составила 1518,9262 маната.

Изменение стоимости унции платины 15 апреля 1513,3995 22 апреля 1541,679 16 апреля 1506,608 23 апреля 1529,2605 17 апреля 1498,9155 24 апреля 1509,0135 18 апреля 1501,287 25 апреля 1502,188 19 апреля 1535,168 26 апреля 1512,49 Средняя стоимость за неделю 1511,0756 Средняя стоимость за неделю 1518,9262

На прошедшей неделе унция палладия подешевела на 7,0465 маната (1,06 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия, в свою очередь, составила 2391,2795 маната.

Изменение стоимости унции палладия 15 апреля 2329,986 22 апреля 2416,873 16 апреля 2324,4695 23 апреля 2366,4340 17 апреля 2308,1495 24 апреля 2358,3165 18 апреля 2366,5955 25 апреля 2404,9475 19 апреля 2422,755 26 апреля 2409,8265 Средняя стоимость за неделю 2350,3911 Средняя стоимость за неделю 2391,2795

(Автор: Хейреддин Насирзаде)

Twitter: @1nasirzade

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.