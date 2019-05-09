Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на ноты Центробанка

БАКУ /Trend/ - Суточный оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже (БФБ) восьмого мая составил 212,7 миллиона манатов, сообщает Trend в четверг со ссылкой на статистические данные, опубликованные на сайте биржи.

Накануне большая часть операций пришлась на размещение нот Центрального банка Азербайджана и составила 203,04 миллиона манатов. Сделки были заключены по цене от 99,4959 маната до 1 013,3333 маната за ноту.

На сделки по облигациям на вторичном рынке пришлись 4,9 миллиона манатов. В течение дня сделки заключались по манатным облигациям министерства финансов Азербайджана (4,87 миллиона манатов) и азербайджанской госкомпании SOCAR (10,3 тысячи долларов – 17,5 тысячи манатов).

На вторичном рынке акций БФБ объем сделок составил 1,1 тысячи манатов. За день были заключены 28 сделок по акциям.

Объем осуществленных операций РЕПО составил 4,9 миллиона манатов.

Официальный курс на девятое мая составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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