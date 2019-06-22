Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 10 июня 1,7 17 июня 1,7 11 июня 1,7 18 июня 1,7 12 июня 1,7 19 июня 1,7 13 июня 1,7 20 июня 1,7 14 июня 1,7 21 июня 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подорожал на 0,0038 маната (0,2 процента). Средневзвешенный курс составил 1,9125 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 10 июня 1,9223 17 июня 1,9164 11 июня 1,9239 18 июня 1,9097 12 июня 1,9268 19 июня 1,9020 13 июня 1,9206 20 июня 1,9143 14 июня 1,9164 21 июня 1,9202 Средний курс за неделю 1,922 Средний курс за неделю 1,9125

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю подорожал на 0,0007 маната (2,7 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0266 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 10 июня 0,0262 17 июня 0,0263 11 июня 0,0263 18 июня 0,0264 12 июня 0,0263 19 июня 0,0265 13 июня 0,0262 20 июня 0,0267 14 июня 0,0263 21 июня 0,0270 Средний курс за неделю 0,0263 Средний курс за неделю 0,0266

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0055 маната (1,9 процента). Средневзвешенный курс составил 0,2913 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 10 июня 0,2906 17 июня 0,2892 11 июня 0,2936 18 июня 0,2896 12 июня 0,2929 19 июня 0,2889 13 июня 0,2911 20 июня 0,2940 14 июня 0,2892 21 июня 0,2947 Средний курс за неделю 0,2915 Средний курс за неделю 0,2913

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

Twitter: @1nasirzade

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.