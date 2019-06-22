Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

22 июня 2019 11:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

10 июня

1,7

17 июня

1,7

11 июня

1,7

18 июня

1,7

12 июня

1,7

19 июня

1,7

13 июня

1,7

20 июня

1,7

14 июня

1,7

21 июня

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подорожал на 0,0038 маната (0,2 процента). Средневзвешенный курс составил 1,9125 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

10 июня

1,9223

17 июня

1,9164

11 июня

1,9239

18 июня

1,9097

12 июня

1,9268

19 июня

1,9020

13 июня

1,9206

20 июня

1,9143

14 июня

1,9164

21 июня

1,9202

Средний курс за неделю

1,922

Средний курс за неделю

1,9125

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю подорожал на 0,0007 маната (2,7 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0266 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

10 июня

0,0262

17 июня

0,0263

11 июня

0,0263

18 июня

0,0264

12 июня

0,0263

19 июня

0,0265

13 июня

0,0262

20 июня

0,0267

14 июня

0,0263

21 июня

0,0270

Средний курс за неделю

0,0263

Средний курс за неделю

0,0266

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0055 маната (1,9 процента). Средневзвешенный курс составил 0,2913 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

10 июня

0,2906

17 июня

0,2892

11 июня

0,2936

18 июня

0,2896

12 июня

0,2929

19 июня

0,2889

13 июня

0,2911

20 июня

0,2940

14 июня

0,2892

21 июня

0,2947

Средний курс за неделю

0,2915

Средний курс за неделю

0,2913

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

Twitter: @1nasirzade

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