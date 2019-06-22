Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
10 июня
|
1,7
|
17 июня
|
1,7
|
11 июня
|
1,7
|
18 июня
|
1,7
|
12 июня
|
1,7
|
19 июня
|
1,7
|
13 июня
|
1,7
|
20 июня
|
1,7
|
14 июня
|
1,7
|
21 июня
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подорожал на 0,0038 маната (0,2 процента). Средневзвешенный курс составил 1,9125 маната за один евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
10 июня
|
1,9223
|
17 июня
|
1,9164
|
11 июня
|
1,9239
|
18 июня
|
1,9097
|
12 июня
|
1,9268
|
19 июня
|
1,9020
|
13 июня
|
1,9206
|
20 июня
|
1,9143
|
14 июня
|
1,9164
|
21 июня
|
1,9202
|
Средний курс за неделю
|
1,922
|
Средний курс за неделю
|
1,9125
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю подорожал на 0,0007 маната (2,7 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0266 маната за один рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
10 июня
|
0,0262
|
17 июня
|
0,0263
|
11 июня
|
0,0263
|
18 июня
|
0,0264
|
12 июня
|
0,0263
|
19 июня
|
0,0265
|
13 июня
|
0,0262
|
20 июня
|
0,0267
|
14 июня
|
0,0263
|
21 июня
|
0,0270
|
Средний курс за неделю
|
0,0263
|
Средний курс за неделю
|
0,0266
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0055 маната (1,9 процента). Средневзвешенный курс составил 0,2913 маната за одну турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
10 июня
|
0,2906
|
17 июня
|
0,2892
|
11 июня
|
0,2936
|
18 июня
|
0,2896
|
12 июня
|
0,2929
|
19 июня
|
0,2889
|
13 июня
|
0,2911
|
20 июня
|
0,2940
|
14 июня
|
0,2892
|
21 июня
|
0,2947
|
Средний курс за неделю
|
0,2915
|
Средний курс за неделю
|
0,2913
(Автор: Хейраддин Насирзаде)
Twitter: @1nasirzade
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