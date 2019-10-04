Fitch Ratings: Азербайджан имеет самые высокие показатели устойчивости экономики на Южном Кавказе

БАКУ /Trend/ - Азербайджан сохранил свою позицию и продемонстрировал устойчивые темпы роста с оценкой BB +, говорится в отчете Международного рейтингового агентства Fitch Ratings, опубликованном на сайте агентства, передает в пятницу Trend со ссылкой на сообщение Палаты по надзору над финансовыми рынками. Сегодня Fitch Ratings опубликовал очередной экономический отчет за третий квартал 2019 года, оценивающий 22 страны Восточной Европы и постсоветского пространства.

По этому показателю Азербайджан имеет самый высокий рейтинг на Южном Кавказе.

Согласно комментариям, приведенным в отчете агентства, основными факторами, характеризующими рейтинг Азербайджана, является поддержание профицита внешнего баланса в торговых отношениях и низкий уровень внешнего государственного долга относительно ВВП.

Также на позицию Азербайджана в рейтинге положительно повлияли такие факторы, как реформы в макроэкономике, финансовом рынке, налогооблажении и социальной защите населения, приведшие к контролю над инфляцией и позволившие стране быстро реагировать на внешнеэкономические шоки и кризисы, имеющие вероятность возникнуть на мировой арене.

Диверсификация экономики и сокращение ее зависимости от нефтяного сектора в анализе Fitch Ratings также были подчеркнуты в качестве факторов, сыгравших важную роль в укреплении позиций страны.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

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