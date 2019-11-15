Золото в Азербайджане подорожало

15 ноября 2019 09:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане пятнадцатого ноября повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подорожала на 2,873 маната, составив 2493,2200 маната, унция серебра подешевела на 0,0342 маната, составив 28,8308 маната, унция платины подорожала на 14,3055 маната, составив 1500,9980 маната, унция палладия - на 41,089 маната, составив 2964,4600 маната.

Название

15.11.2019

14.11.2019

Золото

XAU

2493,2200

2490,3470

Серебро

XAG

28,8308

28,8650

Платина

XPT

1500,9980

1486,6925

Палладий

XPD

2964,4600

2923,3710

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамм. Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Официальный курс на пятнадцатое ноября составляет 1,7 AZN/USD.

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