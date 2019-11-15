Золото в Азербайджане подорожало

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане пятнадцатого ноября повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подорожала на 2,873 маната, составив 2493,2200 маната, унция серебра подешевела на 0,0342 маната, составив 28,8308 маната, унция платины подорожала на 14,3055 маната, составив 1500,9980 маната, унция палладия - на 41,089 маната, составив 2964,4600 маната.

Название 15.11.2019 14.11.2019 Золото XAU 2493,2200 2490,3470 Серебро XAG 28,8308 28,8650 Платина XPT 1500,9980 1486,6925 Палладий XPD 2964,4600 2923,3710

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамм. Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Официальный курс на пятнадцатое ноября составляет 1,7 AZN/USD.

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